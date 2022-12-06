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Войска РФ сорвали три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки сорвала три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара и северо-западнее Приютного. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

При поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ в районах Угледара и северо-западнее Приютного.  Автомобильная техника и живая сила уничтожены.

Олег Чехов, глава пресс-службв "Востока"

Эксперт заметил, что барражирующими боеприпасами "Ланцет"поражена БМП-2 в районе Водяного. В рамках контрбатарейной борьбы противник лишился самоходной артиллерийской установки "Акация", буксируемой гаубицы М777 американского производства, двух артиллерийских орудий Д-20 и семь минометных расчетов.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-90М "Прорыв".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, олег чехов, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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