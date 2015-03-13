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Вчера, 13:26
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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-90М "Прорыв"

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Танкисты уничтожили опорный пункт противника огнем из штатного вооружения.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-90М "Прорыв" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты уничтожают позиции ВСУ в районе Клещеевки. Расчеты беспилотной авиации обнаружили группу боевиков в лесопосадке. После полученных координат экипажи Т-90М приняли решение уничтожить опорный пункт противника огнем из штатного вооружения танка. Боевые действия начались с наступлением сумерек. После выполнения задачи экипаж танка стремительно покинул огневую позицию. 

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, т-90м, танки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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