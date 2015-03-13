Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-90М "Прорыв"

Танкисты уничтожили опорный пункт противника огнем из штатного вооружения.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-90М "Прорыв" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты уничтожают позиции ВСУ в районе Клещеевки. Расчеты беспилотной авиации обнаружили группу боевиков в лесопосадке. После полученных координат экипажи Т-90М приняли решение уничтожить опорный пункт противника огнем из штатного вооружения танка. Боевые действия начались с наступлением сумерек. После выполнения задачи экипаж танка стремительно покинул огневую позицию.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России