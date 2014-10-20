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Вчера, 9:58
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ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции нанесли удары по украинским позициям на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.  Во время контрбатарейной борьбы бойцы смогли вскрыть и подавить около 20 боевых расчетов полевой артиллерии. Дополнительно поражены две боевые бронированные машины Вооруженных сил Украины.

В районе Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины.

Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра

Замминистра обороны России вручил госнаграды военнослужащим ЦВО в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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