Виктор Горемыкин посетил расположение бойцов на краснолиманском направлении.

Заместитель российского министра по обороне Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим из Центрального военного округа. Торжественная церемония состоялась в передовом районе зоны проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства страны. Генерал-полковник дополнительно узнал у бойцов об условиях их быта, материальном обеспечении, получении денежных выплат.

Вручил медали "За отвагу", "За храбрость" 2-й степени, "За спасение погибавших", а также погоны лейтенанта военнослужащему, получившему первое офицерское звание. пресс-служба Минобороны РФ

В мероприятии приняли участие военнослужащие группировки "Центр", особо отличившиеся в боях на краснолиманском направлении.

В районе Тимковки ВС РФ нанесли удары из ТОС по скоплению живой силы ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России