Замминистра обороны России вручил госнаграды военнослужащим ЦВО в зоне СВО

Заместитель российского министра по обороне Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим из Центрального военного округа. Торжественная церемония состоялась в передовом районе зоны проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства страны. Генерал-полковник дополнительно узнал у бойцов об условиях их быта, материальном обеспечении, получении денежных выплат.
Вручил медали "За отвагу", "За храбрость" 2-й степени, "За спасение погибавших", а также погоны лейтенанта военнослужащему, получившему первое офицерское звание.
пресс-служба Минобороны РФ
В мероприятии приняли участие военнослужащие группировки "Центр", особо отличившиеся в боях на краснолиманском направлении.
В районе Тимковки ВС РФ нанесли удары из ТОС по скоплению живой силы ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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