  1. Главная
  2. Новости
  3. Тема дня
Вчера, 7:50
287
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В районе Тимковки ВС РФ нанесли удары из ТОС по скоплению живой силы ВСУ

0 0

Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Бойцы "Западной" группировки российских Вооруженных сил Купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции совершили удары по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины в районе Тимковки Харьковской области. Задача выполнена боевыми расчетами при использовании тяжелых огнеметных систем.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. 

... Отразили 15 атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 54-й и 67-й механизированных бригад в районах Синьковки, Тимковки и Надии. ТОС нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады.

Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия ликвидировала две САУ "Гвоздика" и гаубица М777 американского произаодства, находящиеся на вооружении противника, размещенные в районах Песчаного и урочища Кринички. Общие потери ВСУ составили свыше 145 человек личного состава, две БМП, три миномета, два пикапа и один дрон.

Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, сергей зыбинский, тос, харьковская область
Категории: Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии