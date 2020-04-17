Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Бойцы "Западной" группировки российских Вооруженных сил Купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции совершили удары по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины в районе Тимковки Харьковской области. Задача выполнена боевыми расчетами при использовании тяжелых огнеметных систем. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

... Отразили 15 атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 54-й и 67-й механизированных бригад в районах Синьковки, Тимковки и Надии. ТОС нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия ликвидировала две САУ "Гвоздика" и гаубица М777 американского произаодства, находящиеся на вооружении противника, размещенные в районах Песчаного и урочища Кринички. Общие потери ВСУ составили свыше 145 человек личного состава, две БМП, три миномета, два пикапа и один дрон.

Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России