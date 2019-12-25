Путин подписал закон, позволяющий детям с 14-ти лет работать во время каникул

Изменения в трудовой кодекс вступают в силу с 1-го сентября.

Президент подписал закон, вносящий изменения в трудовой кодекс РФ. Согласно ему, дети с 14-ти лет смогут выходить на работу в выходные и праздничные дни во время каникул, – следует из содержания документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Работодатель сможет привлекать к работе подростков от 14-ти до 18-ти лет в выходные и нерабочие праздничные дни во время летних каникул "по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой".

Несовершеннолетние, которым исполнилось 15 лет, смогут работать в праздничные и выходные дни при составлении согласия. Людям помоложе необходимо будет получить письменное согласие одного из родителей.

Закон вступит в силу с 1-го сентября 2025 года.

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