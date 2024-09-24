В Петербурге начнут бороться с автомобилистами, которые перегораживают мусорные площадки

Смольный запустит новую систему видеомониторинга, которая позволит постоянно следить за контейнерными площадками и быстро выявлять нарушителей.

В Северной столице прошло совещание, посвященное проблеме своевременного выявления нарушений на контейнерных площадках. По его итогам Комитеты Смольного пришли к выводу о необходимости создания новой системы видеомониторинга за правонарушениями, – сообщает в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

По словам заместителя градоначальника, такая система позволит не только вести постоянное наблюдение с контейнерных площадок, но также и обеспечивать неотвратимость наказания за правонарушения.

Это способно решить сразу несколько проблем, в особенности же самые "популярные" из них: несанкционированный сброс строительных отходов и блокирование контейнеров безответственными автолюбителями.

В ближайшее время планируем запустить пилотный проект в Приморском районе – совместно с районной администрацией и Невским экологическим оператором определим основные локации. Это – места, где наиболее часто блокируют площадки автотранспортом и сбрасывают в контейнеры отходы строительства и сноса. Алексей Корабельников, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что в Петербурге стартовал сезон навигации для маломерных судов: введены новые правила и открыты модернизированные причалы.

Фото: Telegram / Корабельников Онлайн