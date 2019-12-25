Жительница Центрального района Петербурга отметила вековой юбилей

Галина Вячеславовна посвятила 25 лет работе в детских садах, а затем 15 лет преподавала в педагогическом училище.

Жительница Центрального района Петербурга, Флегентова Галина Вячеславовна, отметила столетний юбилей, сообщает пресс-служба районной администрации.

Большая часть жизни Галины Вячеславовны связана с музыкой. В 1949 году она окончила музыкальное училище, специализируясь на дирижировании и хоровом вокале. Галина Вячеславовна посвятила 25 лет работе в детских садах, а затем 15 лет преподавала в педагогическом училище, где вела курсы методики музыкального воспитания, игры на фортепиано и ритмики, а также аккомпанировала в вокальном кружке.

В администрации Центрального района поздравили именинницу с юбилеем и пожелали ей крепкого здоровья, вдохновения, сил и энергии.

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ