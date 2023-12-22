Катар запустил СПГ- танкеры в обход Красного моря: мнение экспертов

Катар запустил СПГ-танкеры в обход Красного моря. По мнению Telegram-канала "Мейстер", такое решение означает сомнения в возможностях Запада обеспечить безопасность судоходства в регионе.
Эксперты полагают, что Катар опасается эскалации в связи с ближневосточным конфликтом.
Главными проигравшими в этой ситуации, по мнению телеграмеров, могут стать страны Старого Света, так как затраты на логистические операции отразятся на ценах, которые будет назначать поставщик.
Ранее эксперты прокомментировали протесты в Германии.
Фото: Pxhere
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