Катар запустил СПГ- танкеры в обход Красного моря: мнение экспертов

Авторы поста полагают, что Катар опасается эскалации в связи с ближневосточным конфликтом.

Катар запустил СПГ-танкеры в обход Красного моря. По мнению Telegram-канала "Мейстер", такое решение означает сомнения в возможностях Запада обеспечить безопасность судоходства в регионе.

Эксперты полагают, что Катар опасается эскалации в связи с ближневосточным конфликтом.

Главными проигравшими в этой ситуации, по мнению телеграмеров, могут стать страны Старого Света, так как затраты на логистические операции отразятся на ценах, которые будет назначать поставщик.

Ранее эксперты прокомментировали протесты в Германии.

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