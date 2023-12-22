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Катар запустил СПГ- танкеры в обход Красного моря: мнение экспертов
Сегодня, 10:12
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Катар запустил СПГ- танкеры в обход Красного моря: мнение экспертов

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Авторы поста полагают, что Катар опасается эскалации в связи с ближневосточным конфликтом.

Катар запустил СПГ-танкеры в обход Красного моря. По мнению Telegram-канала "Мейстер", такое решение означает сомнения в возможностях Запада обеспечить безопасность судоходства в регионе.

Эксперты полагают, что Катар опасается эскалации в связи с ближневосточным конфликтом.

Главными проигравшими в этой ситуации, по мнению телеграмеров, могут стать страны Старого Света, так как затраты на логистические операции отразятся на ценах, которые будет назначать поставщик.

Ранее эксперты прокомментировали протесты в Германии.

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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