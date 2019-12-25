Туск: Польше грозит выход из ЕС

По его словам, выхода Польши из ЕС хотят праворадикальные партии при поддержке оппозиции.

Польше грозит выход из Евросоюза. Об этом написал премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте в соцсети X.

Речь идет о так называемом Polexit, дискуссии вокруг которого обострились в стране после того, как президент страны Кароль Навроцкий наложил вето на закон о кредите на закупку вооружения по программе ЕС SAFE. Туск отметил, что выхода Польши из ЕС хотят праворадикальные партии при поддержке оппозиции.

Россия, американская MAGA ("Сделаем Америку снова великой") и европейские правые во главе с премьером Венгрии Виктором Орбаном хотят разрушить союз. Для Польши это была бы катастрофа. Я сделаю все, чтобы остановить их.



Дональд Туск, премьер-министр Польши

Ранее мы сообщали, что Польша допустит россиян на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

