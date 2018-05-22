Польша допустит россиян на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

Также в нейтральном статусе атлеты из РФ и Белоруссии смогут участвовать в турнире, организованном на территории США.

Международная федерация каноэ (ICF) официально уведомила Федерацию каноэ России (ФКР) о том, что организаторы всех главных стартов сезона, включая чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ на польской территории, письменно подтвердили участие российских и белорусских нейтральных спортсменов в международных турнирах. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы ФКР. СПециалисты отметили, что получили уведомление 24 февраля на имя генерального секретаря ICF Ричарда Петтита.

Также в документе приведен список турниров, организаторы которых, национальные федерации, прислали в ICF письменное подтверждение, разрешающее нейтральным спортсменам в них участвовать. На все основные старты, которые являются рейтинговыми на Олимпиаду-2028, они будут допущены. источник "ТАСС"

Напомним, что значимыми стартами сезона-2026 года являются чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ и емпионат мира по гребному слалому. Первое состязание запанировано в период с 26 по 30 августа в городе Познань, а второе мероприятие пройдет с 20 по 25 июля в американском городе Оклахома-Сити.

Фото: pxhere.com