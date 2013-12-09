Юрий Лукосяк заявил, что настоящая дата основания клуба — 1931 год, а не 1925-й.

Футбольный историк Юрий Лукосяк заявил, что петербургский "Зенит" отмечает столетие преждевременно. По его мнению, истинная дата основания клуба — 1931 год, а значит, 100-летний юбилей нужно праздновать в 2031-м. Свою позицию он изложил в интервью РИА Новости.

Моя позиция сформировалась давно. У нас многие десятилетия, начиная с 1950-х, в исторических справках писали: "год рождения – 1931-й". Эта дата исторически оправданна. Юрий Лукосяк, футбольный историк

По его словам, именно в 1931 году команда Ленинградского металлического завода впервые серьёзно заявила о себе, войдя в число призёров чемпионата Ленинграда. Тогда же у завода появился собственный стадион и возможность освобождать рабочих для тренировок .

Лукосяк также напомнил, как официальная дата основания — 1925 год — появилась в истории клуба. В 1999 году, перед дебютом "Зенита" в еврокубках, потребовалась историческая справка. Комиссия под руководством тогдашнего президента Виталия Мутко выбрала эту дату, однако сам Лукосяк на заседании не присутствовал, а позже ему предложили подписать готовое решение .

Напомним, после сезона-2024/25 "Зенит" объявил о переносе празднования столетия на нынешний чемпионат, хотя юбилейным традиционно считался 2025 год. В турнирной таблице РПЛ "Зенит" идёт вторым, отставая от "Краснодара" на одно очко.

Фото: Piter.TV