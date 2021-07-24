  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Президент Польши назвал Туска худшим премьером с 1989 года
Сегодня, 13:13
49
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Президент Польши назвал Туска худшим премьером с 1989 года

0 0

Он подчеркнул, что представляет сотрудничество с премьером в принципиальных вопросах, касающихся функционирования государства.

Президент Польши Кароль Навроцкий подверг критике премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом он заявил в интервью телеканалу wPolsce24.

По словам главы государства, он считает Туска худшим премьером в истории Польши после 1989 года. Навроцкий подчеркнул, что представляет сотрудничество с премьером в принципиальных вопросах, касающихся функционирования государства.

Я не думаю, что по принципиальным вопросам мы не будем спорить.

Кароль Навроцкий, президент Польши

Отметим, что в начале ноября Дональд Туск подверг критике отказ президента Польши подписать указ о присвоении нескольким офицерам спецслужб более высоких званий.

Ранее мы сообщали, что президент Польши ждет извинений от глав спецслужб за отказ от встречи с ним.

Фото: YouTube / Nawrocki2025

Теги: дональд туск, кароль навроцкий, критика, президент польши, премьер-министр польши
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии