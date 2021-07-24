Президент Польши назвал Туска худшим премьером с 1989 года

Президент Польши Кароль Навроцкий подверг критике премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом он заявил в интервью телеканалу wPolsce24.
По словам главы государства, он считает Туска худшим премьером в истории Польши после 1989 года. Навроцкий подчеркнул, что представляет сотрудничество с премьером в принципиальных вопросах, касающихся функционирования государства.
Я не думаю, что по принципиальным вопросам мы не будем спорить.
Кароль Навроцкий, президент Польши
Отметим, что в начале ноября Дональд Туск подверг критике отказ президента Польши подписать указ о присвоении нескольким офицерам спецслужб более высоких званий.
Ранее мы сообщали, что президент Польши ждет извинений от глав спецслужб за отказ от встречи с ним.
Фото: YouTube / Nawrocki2025
