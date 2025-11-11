Президент Польши ждет извинений от глав спецслужб за отказ от встречи с ним

Кароль Навороцкий раскрыл суть недавнего конфликта с премьер-министром Дональдом Туском.

Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что ждет извинений от руководителей местных спецслужб, не явившихся к нему на традиционную рабочую встречу перед ежегодной церемонией повышения в звании офицеров армии, военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности. Соответствующий комментарий глава государства сделал в эфире телеканала TV Republika.

Я жду извинений и явки глав спецслужб, чтобы поговорить с ними о вопросах повышения званий. Впервые с 1989 года главы спецслужб отказались от встречи с польским президентом. Кароль Навороцкий, глава Польши

Напомним, что Кароль Навроцкий отказался подписать указ о присвоении некоторым офицерам более высоких званий. Премьер-министр страны Дональд Туск от 7 ноября раскритиковал это решение. По словам иностранного политика, такое решение стало очередным шагом войны президента с правительством в Польше. В ответ на такую реакцию Кароль Навороцкий обвинил коллегу у использовании спецслужб европейской страны в собственных политических целях.

Напомним, что внутренний конфликт ставленника правой оппозиции Кароля Навроцкого с представителем левых сил Дональдом Туском начался с первых дней после вступления в должность нового президента Польши, от 6 августа. Уже через день премьер-министр сообщил, что "будет безжалостным" в отношении Навроцкого и его президентских инициатив. По данным проведенного тогда социологического опроса от польского исследовательского центра United Surveys, 61,2 процентов граждан уверены, что хорошие отношения между главой государства и главой правительства невозможны.

Bloomberg: поддержка поляками Украины "трещит по швам".

Фото и видео: YouTube / Telewizja_Republika