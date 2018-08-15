На Западе сообщил о падении уровня поддержки в Польше по отношению к украинским беженцам.

Поддержка Украины среди жителей Польши существенно снижается, а количество преступлений, происходящих на почве ненависти, регулярно растет. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из новостного агентства The Bloomberg. Авторы статьи узнали о том, что солидарность местного населения относительно необходимости поддерживать беженцев из киевского режима просто "трещит по швам", а мнение оппозиционных активистов относительно отказа от помощи Киеву "выходит на передний план" политической дискуссии в Польше. Также известно, что социологические опросы указывают на падение готовности граждан европейской страны поддерживать украинских граждан почти в два раза - с 94% до 48 процентов.

Число преступлений на почве ненависти в отношении украинцев составило 651 в ghjikjv году и 477 в ntreotv году/ Журналисты уточнили в своем материале, что говорят только об официально зафиксированных случаях, так как не все пострадавшие сообщают о преступлениях в полицию, а также не в каждом криминальном случае регистрируется этническая принадлежность или гражданство потерпевшего лица.

Растет число случаев дискриминации и ненависти к проживающим на территории Польши украинцам. сообщение от The Bloomberg

