Цезари Томчик рассказал о том, на какие нужды пойдут деньги.

Проект "Восточный щит" требует намного больше денежных вложений со стороны государства, чем планировалось ранее. Соответствующее заявление сделал заместитель польского министра по обороне Цезарий Томчик в интервью местному изданию Defence24. Иностранный чиновник заметил, что Варшава реализует на государственной границей с Россией и Белоруссией программу защиты об возможного нападения. В период с 2024 по 2028 года власти выделят на реализацию плана десять миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). По заявлению от канцелярии премьер-министра Дональда Туска, национальное правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге Североатлантического военного альянса для противодействия якобы существующим угрозам со стороны Москвы и Минска.

Сам проект шаг за шагом очень сильно разросся, и те деньги, которые мы предполагали потратить на "Восточный щит" - 10 миллиардов злотых – сейчас мы уже знаем, что это будет больше, значительно больше. Цезарий Томчик, замглавы Минобороны Польши

Специалист сообщил общественности, что на реализацию программы "Восточный щит" Польша уже потратила миллиард злотых (270 миллионов долларов). На эти денежные средства были построены заграждения и склады. Замминистра Польши пояснил, что в рамках программы "Восточный щит" европейской стране-члену НАТО предстоят расходы во многих направлениях, в том числе в области военной инфраструктуры, разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сикорский заявил о планах Украины сражаться на поле боя еще три года.

Фото: pxhere.com