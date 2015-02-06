Сикорский заявил о планах Украины сражаться на поле боя еще три года

В Польше сообщили о том, что ЕС готов сражаться еще три года.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Вооруженные силы Украины будут вести боевые действия против Вооруженных сил России в течение следующих трех лет. Соответствующее заявление сделал чиновник из Варшавы в интервью для западных журналистов из информационного агентства The Reuters. Эксперт указал СМИ, что Европейский союз якобы готов придерживаться этого курса на противостояние российскому государству еще как минимум три года. Спикер уточнил, что со стороны регионального сообщества стало бы безответственным решение о ненаращивании собственного военного потенциала в области борьбы с беспилотниками противника.

Украинцы планируют вести войну три года. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

