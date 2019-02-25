В Польше двух россиян будут судить за якобы шпионаж

Прокуратура предъявила обвинения в отношении наших соотечественников.

Двое российских граждан предстанут перед польским судом по обвинению в якобы шпионаже по статье 130 параграфа два Уголовного кодекса республики. Соответствующее заявление общественности сделали сотрудники пресс-службы Национальной прокуратуры европейской республики. По утверждениям иностранного надзорного ведомства, мужчина по имени Игорь Р. с февраля по август 2022 года сотрудничал с российским спецслужбами. Подозреваемый мог собирать и передавать сведения о так называемых "российских оппозиционерах, проживающих в Польше". Также его интересовали лица и учреждения в стране, которые оказывали тем помощь.

Прокурор Силезского отдела национальной прокуратуры передал в Окружной суд Сосновца обвинительное заключение в отношении двух граждан Российской Федерации - Игоря Р. и Ирины Р., обвиняя их, в частности, в участии в деятельности российской разведки... сообщение нцпроеуратуры Польши

По заявлению профильного ведомства, россиянин якобы передал эти данные своей жене Ирине Р. для последующей передачи в Москву.

Фото: pxhere.com