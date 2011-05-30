Миронов предложил разрешить мигрантам работать в РФ только вахтовым методом

В ГД объяснили, что для возвращения в РФ иностранцам потребуется заключать новый трудовой контракт.

Трудовые мигранты должны работать на российской территории исключительно вахтовым методом. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы, председатель партии "Справедливая Россия" дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель уточнил, что иностранцы должны возвращаться в нашу страну исключительно в том случае, если они заключили новый трудовой контракт. А те лица, которые успели перевезти в Россию родственников, государству важно установить правило: "нарушил закон - домой вместе со всей семьей".

Надо прекратить массовый завоз. Вместо трудовых патентов - только вахтовый метод <…>. Переход в другую организацию и уж тем более переезд в другой регион надо запретить, а приезжать в Россию иностранные граждане должны без семьи. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Парламкентарий из нижней палаты предложил правительству отменить патентную систему, а также принять "четкие правила трудоустройства" иностранных граждан. Напомним, что 18 марта Государственная дума приняла в первом чтении на пленарном заседании законопроект, который вводит дополнительные требования для трудовых мигрантов, которые хотят работать в России. Законодательная инициатива предусматривает контроль за доходами мигрантов. Также документ расширяет перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство (ВНЖ).

В ГД предложили уменьшить разрешенную скорость электросамокатов до 12 км/ч.

