Эксперт рассказал, куда Сергаева поведет художественную гимнастику

Борис Ходоровский указал на различия курсов руководителей в состязательной сфере.

Главным тренером российской национальной сборной по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. Специалист заменила собой на должности Ирину Винер. В интервью с журналистами телеканала "360.ru" спортивный журналист Борис Ходоровский объяснил, каких изменений стоит ждать атлетам с приходом нового руководителя. Эксперт программы заметил, что Ирина Винер была категорической противницей участия россиян в международных соревнованиях под нейтральным статусом. Женщина настаивала на том, чтобы состязания, организованные внутри страны, проводились по другим правилам, нежели чем глобальные состязания. По мнению Ходоровского, подобный подход мог негативно сказаться на подготовке спортсменов к выступлениям на международной арене. Сейчас же Татьяна Сергаева взяла курс на мировые соревнования.

Сейчас взят курс на то, чтобы мы возвращались. Да, шаг за шагом. Да, с большими ограничениями. Да, на не самых лучших условиях, когда нам приходится соглашаться со многими ограничениями. И, безусловно, этот курс будет осуществляться и нашими художественными гимнастами. Борис Ходоровский, журналист

Эксперт добавил, что российские спортсмены уже подали заявление на получение нейтрального статуса для того, чтобы участвовать в международных соревнованиях.

Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Фото и видео: 360.ru