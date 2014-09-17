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Россия стала второй в квалификации группового многоборья в художественной гимнастике на ОИ
Сегодня, 10:51
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Россия стала второй в квалификации группового многоборья в художественной гимнастике на ОИ

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Россиянок обходит только сборная Болгарии.

Россия стала второй в квалификации группового многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Команда смогла отобраться для прохода в финал соревнования. Спортсменки набрали  89,050 балла по результатам выступлений с пятью мячами, тремя обручами, двумя парами булав. Наши представительницы уступили в сражении только болгарским гимнасткам. Те набрали 91,800. Третьими а зачете на данный момент встали итальянки с 87,150 баллами.

За российскую сборную по художественной гимнастике на летних Олимпийских Играх в Японии выступают Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. Финальное сражение запланировано на 8 августа.

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Фото: Pixabay.com

Теги: квалификация, олимпиада в токио, сборная россии, художественная гимнастика
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей, Спорт, Новости России,

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