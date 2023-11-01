Экс-футболист Бугаев попал под статью о покушении на сбыт наркотиков

В МВд рассказали о том, как поймали спортсмена с запрещенными веществами.

Бывший футболист российской национальной сборной Алексей Бугаев, которого задержали с мефедроном, стал фигурантом уголовного дела по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Соответствующее заявление сделали сотрудники правоохранительных органов по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ пресс-служба МВД РФ

В профильном ведомстве рассказали, что оперативники заметили на улице Калинина в административном центре прохожего, который очень подозрительно себя вел. Мужчина постоянно оглядывался по сторонам. Сотрудники полиции остановили его, проверили документы и досмотрели. При себе у жителя города нашли сверток с почти полкило порошкообразного вещества. По результатам экспертизы, речь идет о производном N-метилэфедрона.

В Москве задержана гражданка Таджикистана, которая находилась в международном розыске.

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