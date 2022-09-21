В Москве задержана гражданка Таджикистана, которая находилась в международном розыске

Женщина обвиняется по статье за мошенничество на Родине.

В российской столице сотрудники Интерпола правоохранительных органов задержали гражданку Республики Таджикистан. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что у себя на родине Тахмина Олимова обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Денежные средства злоумышленница потратила по собственному усмотрению на личные нужды. Далее женщину объявили в международный розыск, но она успела скрыться на территории РФ. Позже местонахождение преступницы удалось установить.

С августа по декабрь 2022 года злоумышленница вошла в доверие к нескольким жителям Таджикистана, которые работают в торговом центре. Пообещав обменять их деньги на иностранную валюту по выгодному курсу, она получила от потерпевших сумму, эквивалентную более чем трех млн рублей. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В настоящее время оперативниками решается вопрос об экстрадиции задержанной в инициировавшее розыск государство.

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Фото и видео: МВД Медиа