В Подмосковье задержали троих мужчин, обокравших склад Wildberries на 5 млн рублей

Преступления совершены на складе Коледино.

Российские правоохранительные органы задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении товаров на сумму более пяти миллионов рублей со склада в городе Подольске Московской области. Соответствующее заявление сделала руководитель управления информации и общественных связей по региону Татьяна Петрова. Чиновница заметила, что двое фигурантов расследования найдены по месту проживания, а последний пойман во время попытки выезда с территории складского помещения с очередной партией товаров.

Задержаны троих мужчин, подозреваемых в краже товаров на общую сумму более 5 млн рублей. Ими оказались трое сотрудников организации - уроженец ближнего зарубежья и ранее судимые жители Подмосковья и Ставропольского края. пресс-служба МВД РФ

Известно, что в полицию за помощью обратился представитель интернет-магазина и сообщил о том, что неизвестные ему лица со склада в деревне Коледино похитили более 1,5 тысяч сменных кассет для бритья, 28 пачек с подгузниками, а также пытались украсть около четырех тысяч единиц туши для ресниц. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 158. Следователи установили, что находясь на работе, злоумышленники складывали товары внутрь пластиковых гофр труб и загружали их в машину, идущую в пункты выдачи. Далее товар помещался в личное транспортное средство и сбывался в городе.

В Ленобласти разыскивают мужчину, ограбившего пункт выдачи заказов в деревне Лупполово.

Фото и видео: МВД Медиа