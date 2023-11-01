В Ленобласти разыскивают мужчину, ограбившего пункт выдачи заказов в деревне Лупполово

Полицейскими было установлено, что молодой человек заказал три ножа, пистолет и кобуру к нему.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, ограбившего пункт выдачи заказов в деревне Лупполово Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 31 октября обратилась сотрудница пункта выдачи маркетплейса, которая просила разыскать мужчину, так как он получил товар и не заплатил за него 43772 рубля

Полицейскими было установлено, что молодой человек заказал три ножа, пистолет и кобуру к нему. Он все сложил в пакет и сказал, что забирает, тогда сотрудник пункта на компьютере попробовала произвести оплату, но оплата не прошла, так как было недостаточно денежных средств на карте покупателя. Женщина сообщила покупателю об этом, на что тот ответил, что сейчас должны поступить и оплата пройдет, мужчина сразу направился к двери и ушел в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Ранее был задержан петербуржец по подозрению в краже медалей ветерана Великой Отечественной войны.

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