Задержан петербуржец по подозрению в краже медалей ветерана Великой Отечественной войны

Он ранее был неоднократно судим.

Сотрудниками полиции задержан злоумышленник, укравший медали ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 19 октября обратилась 83-летняя пенсионерка с сообщением о краже в её квартире в доме 72/4 по Светлановскому проспекту. Как оказалось, в период с 19 мая по 19 октября пожилая петербурженка обнаружила пропажу посуды и медалей: "За оборону Ленинграда", "За доблестный труд в ВОВ", "За победу над Германией в ВОВ" из комода в своей комнате, расположенной в двухкомнатной коммунальной квартире. Входные двери и порядок в квартире нарушены не были. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ(кража).

У дома 79 по Северному проспекту в Петербурге 30 октября в 12:00 по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина.

Ранее в магазине на Композиторов мужчину ударили палкой и забрали 22 тысячи рублей.

Видео: МВД