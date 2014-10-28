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В магазине на Композиторов мужчину ударили палкой и забрали 22 тысячи рублей
Сегодня, 8:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В магазине на Композиторов мужчину ударили палкой и забрали 22 тысячи рублей

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На месте прибывшими полицейскими был задержан 35-летний мужчина.

В Выборгском районе Петербурга в магазине петербуржец избил палкой мужчину и отобрал у него деньги. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию от 48-летнего мужчины вечером 30 октября поступило заявление об ограблении. В магазине продуктов на улице Композиторов его ударил палкой петербуржец и похитил 22 тысячи рублей.

На месте прибывшими полицейскими был задержан 35-летний мужчина. В его отношении составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 (Мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Петербуржец ранее был судим за кражи и наркотики.

Ранее ночная кража из продуктового магазина в Ленобласти попала на видео.

Фото: Piter.tv

Теги: грабеж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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