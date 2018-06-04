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Ночная кража из продуктового магазина в Ленобласти попала на видео

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С помощью топора неизвестные отжали дверь магазина и в течение 15 минут сгребали в пакеты всё, что попадалось под руку.

Ночная кража из продуктового магазина в Ленинградской области попала на видео камер наблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Двое мужчин в масках, вооружившись мусорными пакетами, подъехали ночью 29 октября к магазину в деревне Оржицы Ломоносовского района. С помощью топора они отжали дверь магазина и в течение 15 минут сгребали в пакеты всё, что попадалось под руку. Судя по кадрам, больше всего они были заинтересованы в табачной продукции и алкоголе.

С пакетами неизвестные сели в автомобиль и уехали в сторону деревни Гостилицы. Их разыскивает полиция.

Ранее петербуржец получил 2,5 года строгого режима за оплату товаров украденной картой.

Видео: Piter.tv

Теги: кража, продукты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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