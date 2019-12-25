Петербуржец получил 2,5 года строгого режима за оплату товаров украденной картой

Факты бесконтактной оплаты товаров чужой банковской картой признаются тяжким преступлением и влекут уголовную ответственность.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, он незаконно завладел банковской картой потерпевшей. В период с 6 по 7 июня 2021 года оплачивал товары в различных магазинах города, совершая кражу чужих денежных средств с причинением владелице ущерба на сумму более 6,5 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев строгого режима.

Ранее сообщалось, что пенсионер с помощью прокуратуры Петербурга взыскал с женщины 2,7 млн рублей.

Фото: Piter.TV