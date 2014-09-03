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Пенсионер с помощью прокуратуры Петербурга взыскал с женщины 2,7 млн рублей
Сегодня, 9:30
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионер с помощью прокуратуры Петербурга взыскал с женщины 2,7 млн рублей

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По иску прокуратуры пенсионеру вернут более 2 млн рублей, переданных взаймы по расписке.

Прокуратура Петербурга провела проверку по обращению 77-летнего пенсионера по вопросу заключения договора займа денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июле 2022 года пенсионер передал 55-летней петербурженке более 2 млн рублей, что подтверждается распиской о получении женщиной денег. На момент проверки прокуратуры срок возврата денежных средств истек, а обязательства по возврату займа не исполнены.

Ведомство направило в суд иск о взыскании суммы долга, процентов за пользование займом и пени, он был удовлетворен в полном объеме. В пользу пенсионера взыскано более 2,7 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что петербуржец перевёл "сотруднику ЦБ" почти 5 млн рублей.

Фото: Piter.TV
 

Теги: займ, пенсионер, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Происшествия,

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