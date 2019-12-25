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Петербуржец перевёл "сотруднику ЦБ" почти 5 млн рублей
Сегодня, 8:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец перевёл "сотруднику ЦБ" почти 5 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В Петербурге 51-летний мужчина поверил мошенникам и перевёл на неизвестные счета почти 5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам петербуржца, 14 сентября днём ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником ЦБ РФ и сообщил, что данные мужчины похищены мошенниками. Звонивший убедил мужчину перевести на продиктованный им номер счета все денежные накопления.

Ущерб составил 4 990 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее в Пушкине 83-летний пенсионер раскусил мошенника и позвал на помощь полицию.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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