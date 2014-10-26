В Пушкине 83-летний пенсионер раскусил мошенника и призвал на помощь полицию

Мошенника задержали в момент передачи денег.

В Пушкинском районе с поличным задержан мошенник, требовавший деньги у 83-летнего пенсионера. Однако, пожилой мужчина раскусил обманщика, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Пушкинского района днём 9 октября обратился 83-летний местный житель. Он сообщил, что ему, предположительно, звонят мошенники и требуют деньги под предлогом непривлечения его сестры, якобы ставшей виновницей ДТП, к уголовной ответственности.

По горячим следам опергруппой у дома 1 по Детскосельскому бульвару в Пушкине подозреваемый был задержан с поличным при получении от пенсионера 500 тысяч рублей по вышеуказанной легенде.

В отношении задержанного – неработающего 23-летнего жителя посёлка Янино-1 Всеволожского района возбуждено уголовное дело "Покушение на мошенничество".

Также в Петербурге предстанут перед судом участники мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП".

Фото: Piter.tv