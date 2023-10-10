Суммы фигурантам передавались разные – от 100 000 рублей до полумиллиона.

В Петербурге предстанут перед судом участники мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В суд направлено уголовное дело по обвинению двух участников организованной группы в хищении денежных средств у пожилых граждан. Как было установлено, год назад двое приятелей (24 и 25 лет), один из которых проживал в Петербурге, а второй – во Всеволожске Ленинградской области – нашли в одном из мессенджеров предложение заработать "лёгкие" деньги.

Молодым людям предлагалось выезжать по указанному адресу, представляться по высланной в сообщении "легенде" и забирать у пожилого человека наличные денежные средства под предлогом оказания помощи его близкому человеку, попавшему в ДТП, либо же для его непривлечения к уголовной ответственности. Помимо денег для "отвода глаз" пенсионерам предлагалось собрать и передать злоумышленникам сумку с вещами для своего якобы пострадавшего родственника – постельное белье, кружки и другие предметы первой необходимости.

Суммы фигурантам передавались разные – от 100 000 рублей до полумиллиона, а переводили они их через банкоматы на указанные в том же сообщении банковские счета за вычетом 10-15%, которые оставляли себе.

Жертвами злоумышленников стали четыре жителя Пскова, три жителя Ленинградской области и семь жителей Колпино в возрасте от 58 до 93 лет. Общая сумма ущерба составила 2 957 880 рублей.

Подозреваемые 24 мая 2022 года были задержаны в Гатчине. В ходе личного досмотра у задержанных были изъяты мобильные телефоны, содержащие переписку, изобличающую их противоправную деятельность, а обыск в квартире одного из них позволил полицейским обнаружить и комплект верхней одежды, в которую переодевались соучастники, отправляясь к пенсионерам.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Колпинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее суд Петербурга дал 1,5 года общего режима за обманутую пенсионерку легендой о ДТП. По данным ведомства, в декабре 2022 года обвиняемый с соучастником убедили по телефону 77-летнюю женщину, что из-за ее дочери в ДТП попала женщина, которая теперь лежит в больнице и ей нужны деньги на операцию. Они убеждали, что дочь пожилой петербурженки посадят. Женщина отдала мошенникам 380 тысяч рублей.

Видео: МВД