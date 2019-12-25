Суд Петербурга дал 1,5 года общего режима за обманутую пенсионерку легендой о ДТП

Мошенник сказал пожилой петербурженке, что дочь посадят, если она не даст денег.

Прокуратура Выборгского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он признан виновным по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в декабре 2022 года обвиняемый с соучастником убедили по телефону 77-летнюю женщину, что из-за ее дочери в ДТП попала женщина, которая теперь лежит в больнице и ей нужны деньги на операцию. Они убеждали, что дочь пожилой петербурженки посадят.

Подсудимый встретился с женщиной и получил от нее 380 тысяч рублей для якобы оказания помощи потерпевшей в ДТП и в целях непривлечения ее дочери к ответственности.

Суд назначил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу о ДТП на КАДе с 4 автомобилями.

Фото: Piter.TV

