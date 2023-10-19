Глава России прокомментировал инициативу Ирины Винер.

Владимир Путин назвал важными новые спортивные лиги и организации, а также возникающие организационно-правовые формы в профильном направлении. Соответствующей информацией с коллегами поделился глава государства в рамках заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Политик читает, что новые объединения клубов уже сейчас востребованы и будут подрывать сложившуюся монополию спортивных чиновников на планете. таким образом российский президент отреагировал на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Эти формы - всякие лиги, ассоциации, объединения клубов и так далее - они, безусловно, будут подрывать сложившуюся систему монополии международного чиновничества на международный спорт и на международное общение в сфере спорта. Владимир Путин, президент РФ

Глава России полагает, что спортивные функционеры не смогут ничего противопоставить такому широкому общественному спортивному движению. В Москве видят монополию ряда лиц на спортивную медицину, а также организации международных соревнований на различных уровнях. По словам Владимира Путина, нельзя будет поставить барьеры для стремления людей к общению в спорте.

Путин заявил о необходимости переноса игровых серверов в зону "Ru".

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