Карпин заявил, что готов взять в сборную выбежавшего на поле фаната

Тренер оценил поступок болельщика, который выбежал на поле во время игры.

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин на пресс-конференции с журналистами, организованной после матча между отечественной командой и спортсменами из Сербии, прокомментировал выходку фаната, который прямо во время матча выбежал на поле. Функционер высоко оценил физические возможности правонарушителя общественного порядка. Спикер даже пошутил о том, что этого мужчину стоило бы взять в сборную страны.

Молодой человек выбежал, не догнать его было. От десятерых стюардов убежал. Думаю, надо брать его в сборную, физически хорошо готов. Валерий Карпин, тренер

Напомним, что вечером 21 марта поклонник творчества трэш-стримера Mellstroy (настоящее имя блогера Андрей Бурим) выбежал на поле во время матча "Россия – Сербия". Инцидент произошел на московском стадионе "Динамо". Известно, что таким образом фанат выполнил условия челленджа.

Карпин высказался о своем будущем в сборной России.

Фото и видео: Telegram / SHOT