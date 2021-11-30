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Карпин высказался о своем будущем в сборной России

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Его контракт рассчитан до 31 марта.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о своем будущем в национальной команде. Его слова приводит "РИА Новости".

Карпин заявил, что его действующее соглашение со сборной рассчитано до 31 марта 2022 года. Он будет готовить команду к стыковым матчам за право выйти в финальную стадию ЧМ-2022.

Не готов ответить, готов продолжить дальше или нет. После стыков надо об этом подумать.

Валерий Карпин, главный тренер сборной России

Ранее Карпин рассказал о встрече с игроками сборной России

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: валерий карпин, главный тренер, сборная россии по футболу
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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