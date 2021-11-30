Карпин рассказал о встрече с игроками сборной России

Он также объяснил, почему решил собрать игроков национальной команды.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с игроками национальной команды. Его слова приводит "РИА Новости".

Ранее в СМИ появилась информация, что игроки и тренерский штаб должны встретиться сегодня, 30 ноября в Москве. Футболисты отказались отвечать на вопросы журналистов о том, какие вопросы обсуждались на встрече.

Нам надо было встретиться, мы встретились. Поговорили и про Хорватию, и про Польшу. Потом собрать их будет трудно, поедут в отпуск, полетят на сборы в разные страны. Ничего не забудется. Они поедут на сборы с теми мыслями, о которых мы сегодня говорили. Валерий Карпин, главный тренер сборной России

Также специалист ответил, что игроки из "Зенита", которые играли в последних матчах за сборную России, не смогли приехать из-за погодных условий.

Видео: Telegram / РИА Новости