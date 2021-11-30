Карпин рассказал о встрече с игроками сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с игроками национальной команды. Его слова приводит "РИА Новости".
Ранее в СМИ появилась информация, что игроки и тренерский штаб должны встретиться сегодня, 30 ноября в Москве. Футболисты отказались отвечать на вопросы журналистов о том, какие вопросы обсуждались на встрече.
Нам надо было встретиться, мы встретились. Поговорили и про Хорватию, и про Польшу. Потом собрать их будет трудно, поедут в отпуск, полетят на сборы в разные страны. Ничего не забудется. Они поедут на сборы с теми мыслями, о которых мы сегодня говорили.
Валерий Карпин, главный тренер сборной России
Также специалист ответил, что игроки из "Зенита", которые играли в последних матчах за сборную России, не смогли приехать из-за погодных условий.
Видео: Telegram / РИА Новости
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