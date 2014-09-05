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Матч сборных России и Польши могут провести в Петербурге
Сегодня, 22:31
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Матч сборных России и Польши могут провести в Петербурге

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В настоящее время в качестве площадки рассматривают несколько городов: Петербург, Лужники и южные города – Краснодар, Ростов-на-Дону.

Не исключено, что полуфинальный стыковой матч чемпионата мира по футболу – 2022 между сборными России и Польши пройдет в Петербурге. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской команды по футболу Валерий Карпин, передает пресс-служба Российского футбольного союза. 

Как рассказал Карпин, в настоящее время в качестве площадки рассматривают несколько городов: Петербург, Лужники и южные города – Краснодар, Ростов-на-Дону, "но конкретики пока никакой нет". 

Хотелось бы сыграть в "Лужниках" при полных трибунах, но сейчас, в ковидные времена, сложно сказать, как будет. Также рассматриваются южные города – Краснодар и Ростов-на-Дону, где и болельщикам будет комфортно, и футболистам, и поля будут получше. 

Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу

Напомним, в пятницу, 26 ноября, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Полуфиналы состоятся 24 марта 2022 года, победителей которых ждет финал 29 марта.

Фото: pexels.com

Теги: матч, чм-2022
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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