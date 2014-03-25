Итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022: Россия сыграет с Польшей

Матч состоится 24 марта 2022 года.

В пятницу, 26 ноября, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Полуфиналы состоятся 24 марта 2022 года, победителей которых ждет финал 29 марта.

В путь A попали сборные Шотландии, Украины, Уэльса и Австрии. В полуфиналах встретятся Шотландия – Украина и Уэльс – Австрия.

В пути B оказались сборные России, Польши, Швеции и Чехии. Россия сыграет дома с Польшей, а Швеция – с Чехией.

В пути C встретятся сборные Италии, Северной Македонии, Португалии и Турции. Италии предстоит сыграть с Северной Македонией, а Португалии – с Турцией.

Ранее сборная Аргентины по футболу вышла на ЧМ-2022.

Фото: rfs.ru