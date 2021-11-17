Сборная Аргентины по футболу вышла на ЧМ-2022

Сборная сыграла в ничью с Бразилией.

Сборная Аргентины по футболу вышла на чемпионат мира 2022 года. Об этом стало понятно по итогам матчей 14-го тура южноамериканского отборочного турнира. Национальная сборная обеспечила себе место в финальной серии международного турнира, который состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

В ночь на 17 ноября 2021 года аргентинцы сыграли с командой из Бразилии. Матч завершился с результатом 0:0. В тот же день боливийцы разгромили уругвайцев (счет 3:0), а сборная Перу обыграла венесуэльцев (со счетом 2:1). Также эквадорцы победили чилийцев (2:0). Встреча между колумбийцами и парагвайцами завершилась ничьей.

Напомним, что согласно правилам южноамериканского отборочного турнира в финальную часть ЧМ-2022 выходят четыре лучшие команды из десятки. Команда, находящаяся на пятом месте будет принимать участие в стыковой игре с представителями других конфедераций.

Сборная Италии упустила шанс на прямую путевку на ЧМ-2022.

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