Сборная Италии упустила шанс на прямую путевку на ЧМ-2022

Матч закончился со счетом 0:0.

Сборная Италии упустила шанс на прямую путевку на Чемпионат мира в 2022 году. Действующий чемпионы европейского региона вничью сыграли с представителями Северной Ирландии в завершающем матче отборочного этапа турнира. Встреча группы С прошла в Белфасте и завершилась с результатом 0:0. Финальное соревнование состоится в Катаре в следующем году.

Группу возглавила команда из Швейцарии. Спортсмены набрали 18 очков. На второй позиции рейтинга разместились итальянцы. Они получили 16 очков. Теперь им предстоит выступить в стыковых битвах за место в ЧМ-2022. Жеребьевка запланирована на 26 ноября в Цюрихе.

Напомним, что сборная Северной Ирландии имеет в своем активе девять очков. 9 Команда завершила выступление в отборочном турнире на третьем месте.

Сборная Англии разгромила команду Сан-Марино и завоевала путевку на ЧМ-2022.

Фото и видео: YouTube / Northern Ireland