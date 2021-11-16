Сборная Англии разгромила команду Сан-Марино и завоевала путевку на ЧМ-2022

Матч завершился со счетом 10:0.

Сборная Англии разгромила команду Сан-Марино в матче заключительного этапа отборочного тура. Спортсмены завоевали прямую путевку на Чемпионат мира в 2022 году. Турнир состоится в Катаре. Встреча завершилась с результатом 10:0.

Покер реализовал на 27, 32, 39 и 42 минутах матча спортсмен по имени Харри Кейн . Свой первый и третий гол футболист забил с пенальти. Мячи в ворота противников забросили также на 6, 58, 69, 78 и 79 минутах Харри Магуайр, Эмиль Смит-Роу, Тайрон Мингз,Тэмми Абрахам, Букайо Сака. Автогол на собственный счет на 15 минуте игры записал игрок команды Сан-Марино Филиппо Фаббри.

Напомним,что британские футболисты впервые за 57 лет забили 10 голов в одном матче. Ранее подобный показатель команда Англии зафиксировала 27 мая 1964 года. В тот день в товарищеском матче спортсмены обыграли американцев.

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Фото и видео: YouTube / FTVHD