Карпин отказался считать футболом игру сборной России в матче против Хорватии

Тренер признался, что он переоценил способности команды.

Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин оценил выступление команды в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Карпин принял участие в эфире "Коммент.Шоу" на YouTube.

Тренер признался, что он переоценил способности команды. По его мнению, футболисты не играли в матче против Хорватии.

Лучше бы мы уступили 0:3, но при этом пытались играть в футбол. Валерий Карпин, главный тренер сборной РФ по футболу

Карпин отметил, что его подопечные не искали варианты в атаке и никак не стремились двигать мяч. Также он рассказал, что не уверен, сумеет ли он психологически подготовить футболистов к стыковым матчам. Они состоятся весной 2020 года.

Сборная России по футболу проиграла сборной Хорватии в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча на стадионе "Полюд" в Сплите завершилась со счетом 0:1.

Видео: Youtube/Коммент.Шоу