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Сборная РФ проиграла Хорватии в отборочном матче ЧМ-2022

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Российские футболисты упустили прямую путевку на чемпионат мира.

Сборная России по футболу уступила сборной Хорватии в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча на стадионе "Полюд" в Сплите завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол в игре забил футболист российской национальной сборной Федор Кудряшов на 81-й минуте – в собственные ворота. 

Сейчас Россия занимает второе место в турнирной таблице с 22 очками. Хорваты заработали 23 очка, что помогло им взять прямую путевку на ЧМ-2022.

Теперь российским спортсменам предстоит сыграть в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе. 

Ранее российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревновании пар на этапе серии Гран-при по фигурному катанию.

Видео: Youtube/Матч ТВ

Теги: матч россия хорватия, футбол, чм-2022
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости России, Лента новостей,

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