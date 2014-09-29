Сборная РФ проиграла Хорватии в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная России по футболу уступила сборной Хорватии в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча на стадионе "Полюд" в Сплите завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол в игре забил футболист российской национальной сборной Федор Кудряшов на 81-й минуте – в собственные ворота.
Сейчас Россия занимает второе место в турнирной таблице с 22 очками. Хорваты заработали 23 очка, что помогло им взять прямую путевку на ЧМ-2022.
Теперь российским спортсменам предстоит сыграть в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе.
Ранее российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревновании пар на этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Видео: Youtube/Матч ТВ
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