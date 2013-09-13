Матыцин: стоит уделить внимание медалеемким видам спорта

Глава Минспорта РФ оценил работу спортсменов и тренерского штаба на Олимпиаде в Токио.

Российский министр спорта Олег Матыцин заявил, что России стоит уделить внимание медалеемким видам на Олимпийских играх. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24" журналистке Наиле Аскер-заде. Гость программы уточнил, что такие выводы можно сделать из числа медалей, полученных нашими спортсменами в Токио. Он уверен, что отечественный спорт двигается в правильном направлении.

Надо уделять больше внимания видам спорта медалеемким, циклическим. Это и гребной спорт, велоспорт, гимнастика, тяжелая атлетика. Важно правильно сделать оценки и правильно спланировать работу в будущем. Олег Матыцин, министр спорта РФ

Напомним, что на данный момент РФ занимает пятое место в рейтинге стран на Олимпиаде в Японии. У сборной сейчас завоевано 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые медали. Матыцин полагает, что Россия не до конца смогла реализовать планы в такой дисциплине как дзюдо.

Матыцин назвал архисложной задачу, стоящую перед Карпиным в сборной России по футболу.

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