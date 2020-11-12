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Матыцин назвал архисложной задачу, стоящую перед Карпиным в сборной России по футболу
Сегодня, 8:52
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Матыцин назвал архисложной задачу, стоящую перед Карпиным в сборной России по футболу

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Минспорта рассчитывает, что сборная РФ по футболу попадет в финал ЧМ-2022.

Глава министерства по российскому спорту Олег Матыцин назвал архисложной задачу, стоящую перед главным тренером сборной РФ по футболу Валерием Карпиным. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24" в интервью журналистке Наиле Аскер-заде. От новичка ждут того, что команда выйдет в финальную часть Чемпионата мира в 2022 году.

Мы надеемся, что этот выбор был правильным. Очень небольшой период времени для тренерского штаба, для того, чтобы вновь сплотить команду и максимально обеспечить ее готовность к отборочным играм чемпионата мира.

Олег Матыцин, министр спорта РФ

Напомним, что 23 июля Российский футбольный союз объявил о назначении Валерия Карпина на должность руководителя тренерского штаба национальной команды. Специалисту 52 года. С понедельника он ушел с поста в "Ростове". Там он находился с 2017 года.

Юрий Семин сменил Валерия Карпина на посту главного тренера "Ростова".

Фото: Pixabay.com

Теги: валерий карпин, минспорт, олег матыцин, сборная россии, чемпионат мира
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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