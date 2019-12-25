Юрий Семин сменил Валерия Карпина на посту главного тренера "Ростова"

Контракт с новый тренером подписан на два года.

Экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин возглавил "Ростов". Об этом информирует пресс-служба футбольного клуба.

Отмечается, что контракт с Семиным подписан на два года.

Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды! из сообщения на сайте ФК "Ростов"

Напомним, в начале текущей недели пост главного тренера "Ростова" покинул Валерий Карпин, который в июле возглавил Сборную России по футболу.

Ранее Карпин заявил, что нападающий Артем Дзюба продолжит вызываться в команду, если он будет показывать должный уровень игры. Он отметил, что его личные отношения с игроками не влияют на составление списка выступающих за национальную команду.

Фото: пресс-служба ФК "Ростов"