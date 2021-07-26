Карпин ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России

СМИ ранее писали, что между мужчинами ранее возник конфликт.

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что нападающий Артем Дзюба продолжит вызываться в команду, если он будет показывать должный уровень игры. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Карпин отметил, что его личные отношения не влияют на составление списка выступающих за национальную команду.

Артем Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Личные отношения останутся за бортом. Если Артем будет способен помочь сборной, он будет в национальной команде. Это касается всех игроков. Валерий Карпин, главный тренер сборной РФ по футболу

Напомним, ранее Карпин и Дзюба совместно работали в футбольном клубе "Спартак", средства массовой информации писали о конфликте между ними.

Ранее исполнительный комитет Российского футбольного союза опубликовал 33 лучших футболистов текущего сезона. Из "Зенита" в список попали десять футболистов, четверо из которых заняли первые места на позиции: нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун, защитники Ярослав Ракицкий и Дугас Сантос.

Видео: Facebook/Пресс-центр ТАСС

