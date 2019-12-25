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РФС опубликовал 33 лучших футболистов текущего сезона
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РФС опубликовал 33 лучших футболистов текущего сезона

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В список вошли игроки "Рубина", ЦСКА, "Локомотива" и других клубов.

В четверг, 15 июля, исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил список 33 лучших игроков текущего сезона, сообщили в пресс-службе организации.

Из "Зенита" в список попали 10 футболистов, четверо из которых заняли первые места на позиции: нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун, защитники Ярослав Ракицкий и Дугас Сантос. 

В рейтинге оказались игроки из разных клубов, в том числе "Рубин", ЦСКА, "Локомотив", "Сочи". Многие команды представили в списке по несколько футболистов.  

 

Сезон-2020/21 в Российской премьер-лиге закончился 16 мая. Следующий сезон стартует через несколько дней, 17 июля. Его откроет матч за Олимп – Суперкубок России: "Зенит" и "Локомотив". 

Сезон-2021/22 в премьер-лиге стартует 23 июля матчем между "Ростовом" и "Динамо".

Ранее мы писали, что УЕФА выбрал лучший гол Евро-2020.

Фото: @rfsruofficial / Twitter; Piter.tv

Теги: зенит, лучший футболист, рфс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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